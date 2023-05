Nedávno ste mali veľkú oslavu vášho jubilea v pražskej Lucerne. Všetko dobre dopadlo?

– Musím povedať, že som rád, že som sa rozhodol urobiť veľký koncert už 2. mája, napriek tomu, že som sa narodil až 23. mája. Lucernu však zatvoria, pre rekonštrukciu. Veľmi som tam chcel mať oslavu, lebo to má úžasnú atmosféru, dýcha to tam muzikou, je to kultúrny svätostánok, kde sa písali dejiny. Dopadlo to veľmi dobre.

Medzi pozvanými bola aj vaša bývalá partnerka Lucie Gelemová, čo nasrdilo vašu manželku Dádu. Kto ju pozval?

– Áno, Lucie tam tiež bola. Pozval som Dádu a všetci ostatní si kúpili lístky, lebo ma chceli vidieť. A ja som bol rád, že som ich tiež videl, lebo niektorých z nich som nevidel aj pár rokov.

Felix Slováček s manželkou Dádou. Zdroj: ahaonline.cz

Ste s Luciou ešte v kontakte?

– Nie, vôbec. Prežili sme spolu sedem rokov, mali sme však veľmi drsný, nešťastný rozchod. Po roku sa to akoby upokojilo. Stretli sme sa a podali sme si ruky.

Prečo drsný rozchod?

– S Luciou sme už boli dohodnutí na rozchode, lebo som sa nechcel rozvádzať a už som nechcel deti. Ona bola odo mňa o 40 rokov mladšia a dieťa si ešte zaslúži. Potom, keď došlo k rozchodu, myslel som si, že som väčší frajer, ale veľmi ma to bolelo. Ale človeka všetko prebolí. Čas všetko vyrieši, je to najlepší doktor.

S manželkou Dádou máte búrlivý vzťah. Raz ste zadobre, inokedy verejne na seba hádžete špinu. Ako je to medzi vami teraz?

– Takto vám poviem, ja som s Dádou zadobre, ona nie. Niekde si niečo prečíta, potom na to úplne zbytočne reaguje. Ona by mohla byť úplne v pokoji, len sa dostáva do nejakých eufórií, ktoré herečkám nie sú cudzie. Potom zavolá do bulváru, tam na to čakajú a majú materiál na článok.

Dagmar Patrasová Zdroj: Profimedia.sk

Stále je medzi vami láska?

– S Dádou sme spolu vyše 40 rokov, máme spolu dve deti, máme sa radi, ale láska tam už nemôže byť v tom duchu, ako keď sme sa prvýkrát stretli.

Ona vám viac-menej odpustila aj vzťah s milenkou Gelemovou, že vás zobrala naspäť, tak asi vás ľúbi...

– To neviem, či mi úplne odpustila, ale vyzerá to tak. Žiadna žena takéto niečo úplne neodpustí. Niekto urobí napríklad jeden prešľap a má za to rozvod. My sme predsa len toto všetko ustáli.

Na jeseň vás české médiá spájali s vnadnou blondínkou, podnikateľkou Lenkou, ktorá bola aj na vašej oslave 80-ky. Kto to je?

– Ona je moja dlhoročná kamarátka. Poznám ju možno 40 rokov. Málo sa však stretávame. To bola jedna akcia vtedy, kde sme sa videli po dlhom čase a, samozrejme, to bola pastva pre fotografov. A vznikla z toho mediálna romanca.

V nedávnej Smotánke sa objavilo aj to, že tvoríte pár s módnou návrhárkou Rebeccou Justh...

– S Rebeccou som sa prvýkrát stretol na oslave na Tenerife, ktorú robila Zuzana Belohorcová s manželom. Ona je neuveriteľný živel, tancovali sme spolu. Má za sebou kus života, dá sa s ňou o všetkom rozprávať. Som rád, že ona to tiež tak berie. Má svoj život, deti.

Dáda o nej vie?

– Dáda vie o všetkom. Ona sa všetko dozvie (smiech).

Nedávno ste si s manželkou vymieňali cez médiá odkazy – po jej nehode pod vplyvom alkoholu. Vy ste jej vtedy verejne odkázali, že potrebuje odbornú pomoc. Vstúpila si do seba?

– Mala by sa tým zaoberať, no zatiaľ sa tým nezaoberá a škodí jej to. A veľmi jej to škodí. Ja som doma veľmi málo, stále niekde behám, nevidím ju cez deň, tak neviem.

