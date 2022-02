Herečku Zuzanu Haasovú život rozhodne nešetril. Nielenže jej v roku 2013 nevyšlo manželstvo s Romanom Féderom, s ktorým má dcéru Romanku, ale ani to druhé so zdravotníkom Martinom Kostkom. Práve v júni 2019 sa dvojica, ktorá sa veľmi snažila mať spolu dieťatko, definitívne rozišla. Kým zdravotník našiel šťastie po boku novej priateľky Petry, Zuzka bola dlhšie sama. No ako sa hovorí, nič netrvá večne.

Herečka sa časom začala na spoločenských akciách objavovať po boku nového priateľa Viliama. Ako v auguste minulého roka priznala, poznajú sa už 26 rokov a je to vynikajúci huslista. A ich vzťah nabral poriadne rýchly spád, Zuzana mu už stihla povedať svoje áno! Ako informovala markizácka Smotánka, svadba sa konala v Slovenskej filharmónii a okrem mladomanželov nechýbala na svadbe ani herečkina dcéra Romana.

Zuzana a manželom Viliamom. Zdroj: archív Z.H.

Zuzka zvolila dlhé hladké biele šaty s hlbokým výstrihom. Jej manžel stavil na elegantný tmavý oblek a po svadbe jej dokonca ako husľový virtuóz aj zahral. „Ani neviem, ako sa to stalo. Zrazu som Schowanetz. Som už tvoja,“ povedala do kamery Smotánky. Odkiaľ mala nevesta šaty a ženích oblek? „Čarovného motýlika mal môj huslista od nášho dobrého kamaráta Jožka Grondžáka a moje šaty mám zo svadobného salóna. Tiež vyberal Jožko Grodžák aj môj manžel Viliam,“ prezradila nevesta. Ako dlho sú manželia a prečo tá tajná svadba? „Manželmi sme už od minulého roka. Nebolo to tajné, všetci naši blízki o tom vedeli. Vzali sme sa pre seba, nie pre cudzích, radovať sa budeme s našimi blízkymi, milovanými, keď sa uvoľnia obmedzenia, času dosť na oslavu. Veľa zdravia a lásky všetkým,“ dodala na záver Zuzka. Mladomanželom gratulujeme!