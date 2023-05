Kto by nepoznal hity ako Vráť mi tie hviezdy, Dievča z reklamy, Ten príbeh je preč, Sme také, aké sme či Za dverami mojej izby? Keď niekde zaznejú kultové pesničky 80. rokov z úst Beáty Dubasovej, pospevuje si ich azda každý. Rodáčka zo Stropkova, ktorá sa vymykala z davu aj tým, že si počas kariéry sama šila kostýmy na vystúpenia či do klipov, je na hudobnej scéne už štyri dekády. Pred pár dňami oslávila okrúhlu 60-ku. A jej nestarnúcu vizáž jej môže závidieť nejedna žena.

Beáta Dubasová počas návštevy Telerána. Tipovali by ste, že oslávila 60-ku? Zdroj: tv markíza

„Neviem, čím to je. Celý život spievam a som šťastná, nič extra pre to naozaj nerobím. Mám asi takú povahu, že sa každý deň teším z maličkostí. Ale určite sú to aj gény. Ale naozaj sa dokážem tešiť z malých vecí, lebo tie veľké neprichádzajú často. Teším sa, keď je slnko, potom aj keď prší, lebo si poviem, že záhradka to ocení,” prezradila Dubasová nedávno v Teleráne.

Tip na mladistvú vizáž

Dubasová je jasný príklad toho, že vek je len číslo. Presviedča o tom čím ďalej, tým viac. A čo sa skrýva za jej sviežim vzhľadom? „Očné krémy používam asi od 20. roku života! Krémujem sa pravidelne, nesmieme na to zabúdať! Najdôležitejšie je poriadne sa odlíčiť a potom poriadne nakrémovať! A treba cvičiť tvárovú gymnastiku – špičku jazyka tlačíte na horné podnebie v ústach, pokojne to môžete robiť aj v aute. A určite si treba pri krémovaní tváre poriadne aj masírovať tvár, pekne dohora nanášať ten krém po tvári a potom je dôležité aj stále sa usmievať,“ prezradila Beáta, ktorej by asi iba málokto tipoval, že má na krku 60-ku.

Beáta Dubasová Zdroj: facebook/beatadubasova

Uvažovala o plastike

Okrem tohto sa zverila s tým, že kedysi rozmýšľala nad plastikou nosa, ktorého tvar jej veľmi prekážal. „Keď som mala 15-16 rokov, hovorila som si, bože, tento môj hrozný nos, musím s tým niečo urobiť. Potom som raz stretla jednu pani, ktorá mala nevydarenú operáciu nosa a nosila servítku pod nosom, a to ma tak odradilo, že som na to už nikdy nepomyslela,“ prezradila Dubasová. „Bola to puberta, mala som vtedy pocit, že je jednoducho hrozný. Teraz som s ním už spokojná,” dodala.

Beáta Dubasová Zdroj: facebook/beatadubasova

Ako sa zoznámila s manželom

Speváčka si zaspomínala aj na prvé zoznámenie s manželom Andrejom. Iskra medzi nimi totiž ani zďaleka neprebehla hneď. Trvalo až niekoľko rokov, kým si úplne padli do oka. „Môj manžel prišiel v 1987 ako pomocný technik do kapely. Niečo opravil, čo sme my nevedeli, bolo to v Zrkadlovom háji, v Petržalke. Ja som si potom napísala do môjho denníka – nový technik Andrašovan – celkom schopný! Nič som tým nemyslela, len to, že bol naozaj šikovný. Doteraz je šikovný a všetko opraví. Potom s nami jazdieval na koncerty, bola som sama žena medzi 12 chlapmi. Boli sme priatelia a zrazu to prerástlo v lásku, ale až o 2-3 roky. Zistila som, že si máme čo povedať a že sa dá na neho spoľahnúť,“ povedala speváčka, ktorá onedlho oslávi 32 rokov od sobáša.



