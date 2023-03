Modelka a príležitostná herečka sa s rodinou odsťahovala do Karibiku, kde si život užíva plnými dúškami. Nedávne narodeniny oslávila veľkolepo – s priateľmi vo svojom hniezdočku v Dominikánskej republike. Práve tam nafotila horúce fotografie, ktoré u „publika“ vyvolali vášne! Niet divu, pretože provokatérka Krainová opäť odhodila všetko, čo mohla.



Modelka Simona Krainová v novom domove - Dominikánskej republike. Zdroj: Instagram/simonakrainova

Na odvážnom zábere sa ukázala nahá a spustila tým spŕšku štipľavých komentárov. Niektorí priaznivci a známe kamarátky sa postavili na jej stranu, iní ju poriadne kritizovali. Podporu jej vyjadrila napríklad Karin Haydu či Emma Tekelyová.



Dočkala sa aj menej príjemných reakcií: „Prečo takto? Ako tu už niekto napísal, je to príjemné vašim synom?“ znela jedna z nich. A Simona, ktorá už v minulosti mala párkrát výmeny názorov s fanúšičkami pre odhalené fotky, to nenechala len tak. „Vaša starosť o mojich synov je zbytočná, starajte sa o seba, ďakujem,“ napísala. „Bomba, fakt! Krásna, ale neviem, podľa mňa to nemá za potreby, tento pohľad by si mal užívať len jej muž a nie celý svet,“ vyjadrila sa fanúšička. Simona vyzerá na svoj vek priam božsky, a to zrejme leží v žalúdku nejednej žene...