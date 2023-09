Týždeň plný hádok vyvrcholil outfitom Černákovej Mony, ktorá sa predviedla ako „Barbie bez veku”. No ešte predtým sa podelila o skvosty zo svojho šatníka, v ktorom, ako sama tvrdí, prevládajú najmä luxusné kúsky. „To je jedno, či si doma alebo ideš spať, ja ešte aj to pyžamko mám zladené,” začala Moňa. Majiteľka butiku s 30-ročnými skúsenosťami v oblasti módy sa pochválila mnohými kožuchmi, no najviac zbožňuje bielu vestu z norky.

Moňa sa predviedla ako "Barbie bez veku". Zdroj: TV JOJ

„Súčasťou môjho šatníka sú kožušiny. Táto vesta, to je biela norka, to je niečo prekrásne. Viem, že veľa z vás má na to svoj názor, ale človek je od prírody lovec a ja som sa rozprávala aj s pánom farárom a povedal mi, že je to v poriadku. Keďže mám s Pánom Bohom taký exkluzívny vzťah, tak nemám výčitky,” obhájila si to Moňa. „Overené slovenskými farármi,” smial sa porotca Hornyák.