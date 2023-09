Dusno medzi Katkou a Moňou vyvrcholilo stredajšou brutálnou hádkou, v ktorej si neostali nič dlžné. Majiteľka obchodu s módou si z Katkiných útokov ťažkú hlavu nerobila a v piatkovej epizóde sa inšpirovala aktuálnymi trendami. Zmenila sa na Barbie so všetkým, čo k tomu patrí! Kompletne sa zladila do ružovej a outfit postavila na krátkych šatách nad kolená. Nechýbala štýlová šatka, jednorožec v kabelke či dokonca blond parochňa. Jej štýl však neučaroval každej súperke.

Maniačky sa do seba pustili hneď v úvode relácie. Moňa skritizovala Katku, že jej outfit je nekombinovateľný a tá jej to razom vrátila. Zdroj: TV JOJ

„Neviem, odkiaľ ušla, mne to pripadalo akoby z psychiatrickej liečebne. Za mňa sa tento outfit hodnotiť nedá, pretože mi to prišlo ako na transvestitnú šou,” ochotne zhodnotila Katka. „Keď sa vám to páči, tak na niečom frčíte všetky štyri," neodpustila si poznámku aj pre súperky. Zvyšným maniačkam však tento štýl učaroval a Moňu vychválili do nebies. Za svoj outfit si však od súperiek vyslúžila iba 26 bodov, a teda obsadila pomyselné predposledné miesto. Po sčítaní hlasov aj od porotcov, sa napokon vyšplhala na miesto tretie a víťazkou sa stala konfliktná Katka.

