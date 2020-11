Je zrejmé, že fanúšikovia sa už nevedia dočkať, kto vyhrá Zlatú masku. Miesto Jiřiny Bohdalovej opäť obsadila Celeste. Tá na veľké finále zvolila zelené trblietavé šaty.

Celeste Buckingham Zdroj: Instagram Celeste Buckingham

Farba jej síce sekla a aj zvolený mejkap a účes bol fajn, no pri standing ovation bolo vidieť, že ju šaty zbytočne rozširovali a nelichotivo jej pridali kilá navyše. Speváčka je síce už roky krv a mlieko, za čo sa vôbec nehanbí, no stajlisti mohli na to viac prihliada.