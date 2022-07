Sisa Lelkes Sklovska

„Milujem teplo a chcela by som, aby takto bolo stále. Myslím si, že sa to dá prežiť. Toto krásne počasie bude len chvíľu a potom to pôjde rýchlo dole z kopca. Mne to teplo vôbec neprekáža.“



Speváčka sa pýši dokonalými krivkami. Zdroj: ass

Andrej Bičan

„Kúrim. (smiech) Stačí si zapnúť počas krátkej jazdy autom kúrenie na maximum. Vyrobíte si takú malú saunu. Auto sa prehreje na väčšiu teplotu, ako je vonku, a keď vystúpite, 38 stupňov sa vám bude javiť ako banalita oproti 48 stupňom vo vašom aute. Dôležité je naozaj prekúriť celé auto!!!”



Andrej Bičan má doma veľký bazén, no proti hoŕučavám vraj bojuje vykúreným autom. Zdroj: Youtube.com / Zuzana Vackova - relácia Zvedavá Zuza

Jozef Banáš

„Na záhrade máme tzv. Miami Beach, schladzovací bazénik –s priemerom 1,80 metra, hĺbku má osemdesiat centimetrov, studená voda. V pravidelných intervaloch doň s manželkou vlezieme. Ale čo je hlavné, my máme našťastie dom zapustený do terénu, čiže spodok, kde má manželka svoj ateliér, tam je veľmi príjemne, chladno, takže sme sa presťahovali dole ‚do pivnice‘, do toho ateliéru. Ráno sme na záhrade od 5. do 9. hodiny a potom končíme, ideme dnu – dole.”



Jozef Banáš sa ochladzuje v malom bazéniku so studenou vodou na záhrade jeho domu. Zdroj: Archív Jozef Banáš

Gabriela Drobová

„Leto a teplo milujem, aj keď priamemu slnku sa vyhýbam a opaľovať sa na ležadle vydržím naozaj len chvíľu. Pijem veľa vody, ochladzujem sa v bazéne alebo idem do hôr. Máme chalupu na Donovaloch. Keď je nám v Bratislave príliš horúco, presunieme sa tam.”



Gabriela Drobová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdL4EgtKtjQ/

Lasky z Pary

„Horúca vaňa, to jediné ma schladí.”



Lasky z Pary Zdroj: MICHAL SMRČOK

Oliver Andrásy

„Keď je veľmi teplo, trávim aj hodiny v mojom bazéne doma. Pohár ružového vína v ruke nemôže chýbať.”



Zabávač Oliver Andrásy Zdroj: archív

František Kovár

„S manželkou bývame na siedmom poschodí v paneláku. Máme doma dvojzónovú klimatizáciu. Inak by sme to nezvládli. Von chodíme len večer okolo siedmej. Keďže sa začal Wimbledon, tak doma ‚hráme‘ tenis. Nakupovať sa snažíme pre teplo iba ráno alebo podvečer.”



František Kovár Zdroj: tv markíza

