Šou Pečie celé Slovensko sa síce skončila, no tvorcovia pripravili špeciálnu epizódu, kde sa v malých kuchynkách predstavili známe tváre. Diváci boli zo šou nadšení, no nevedeli predýchať dvoch účinkujúcich.

Adela Vinczeová, Dano Dangl, Andrea Bučko, Ľubomír Bajaník, Janette Štefánková a Štefan Štec v nedeľu večer predviedli svoje sily v súboji v pečení. Aj keď mali počiatočné obavy, nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Víťazom sa stal hudobník Štefan Štec, ktorý najlepšie upiekol vianočku a perníkový domček.

Jožka Zaukolcová (v strede) v šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

Divákom sa voľné pokračovanie relácie páčilo, no problém mali skôr s výberom známych tvárí. Práve Adela Vinczeová a Dano Dangl boli pre nich tŕňom v oku. „To naozaj myslíte vážne? Zasa Vinczeová a Dangl? V koľkých programoch títo dvaja super inteligenti už kazia vzduch?” hromžila diváčka Lívia. „A tak sa mi páčila táto relácia. „No čo, výberom ‚celebrít‘ ste to pekne pokašľali,” pridala sa pani Dagmar. „Mohlo to byť opäť zaujímavé, ale pokazili to Danglom, škoda,” reagovala istá Denisa. Vyzerá to tak, že spomínaná dvojica divákom príliš nevyhovuje. No našli sa aj takí, ktorí z nich boli viac ako nadšení.

