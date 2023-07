Beláková tvorí už päť rokov pár s krásnou Veronicou z Mexika. Alexandrovi Štrbovi a Máriovi Gottimu najnovšie prezradila intímne pikantérie, fakty o svojej orientácii, ale aj krutú pravdu o tom, ako ju v detstve zneužívali. „Ja som mala skôr také celebritné lásky… myslela som si, že som chlapec, tak som si vždy dávala prívlastky mojich idolov, že kým som chcela byť,“ prezradila. Moderátori sa opýtali, či sa už od detstva vnímala ako chlapec. „Myslela som si to, vážne. Dostávala som zaľúbené listy od žien a mojich spolužiačok. Bola som taký pekný chlapec,“ vysvetlila.

Ivana prijala pozvanie do pikantnej relácie rádia Viva, kde prehovorila o intímnych detailoch. Zdroj: Instagram/kfun_sk

Moderátori chceli vedieť, či si nejakým spôsobom overovala svoje pohlavie a či si tam dole „šmátrala“. „Hej, ja som sa pozerala. Vypchávala som si to tam, dokonca aj ponožky som si tam niekedy dávala. Pozrela som sa do zrkadla, že tak viac opticky sa mi to hodí, keď tam niečo mám,“ priznala. Oveľa šokujúcejšie bolo desivé priznanie o zneužívaní. „Bolo to na Slovensku. Bola som malá, mala som okolo 6 rokov. Nepamätám si, kedy sa to začalo, ale pamätám si, aké to bolo počas toho a kedy sa to skončilo. Mala som 9-10 rokov a v tom čase som to nepovedala vôbec nikomu. Mame som to povedala prvýkrát v 40-ke,“ šokovala. Počas rozhovoru tiež priznala, že podobný osud stretol aj jej súčasnú priateľku Veronicu.

