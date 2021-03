Celebritná lekárka Alena Pallová (41) je známa tým, že v jej šatníku sú len tie najdrahšie značky od výmyslu sveta. Blondínka už niekoľkokrát ohúrila extravagntnými outfitmu, no tie terza nemá kam veľmi nosiť, iba na cestu do práce, na estetickú kliniku. Najnovšie sa zahrala na modelku.

Alena Pallová je vášnivou cestovateľkou, no v tejto pandemickej dobe si na rozdiel od iných celebrít, dala od exotiky, ktorú s obľubou vyhľadáva aj niekoľkokrát do roka, pauzu. Zamestnáva ju jej klinika, kde vykonáva rôzne estetické zákroky, pričom nedávno u nej bola aj Jasmina Vrbovská Alagič. Okrem toho sa naplno venuje synovi, no nedávno si našla čas na fotenie pre istý luxusný web, ktorý ponúka extravagantné kúsky oblečenia.

Alena Pallová žije svoj luxusný život aj v čase koronakrízy. Zdroj: instagram / @alenapallova

Blondínka vyskúšala rôzne modely a fotograf mohol cvakať, čo mu sily stačili. Napriek tomu, že Pallová ešte v roku 2019 prekročila prah 40-ky, do starého železa ešte nepatrí. Dôkazom toho sú jej zábery, ktorými sa pochválila z nedávneho fotenia. Lekárka na nich predviedla dlhé štíhle nohy, ktoými by pokojne mohla konkurovať slávnej Adriane Sklenaříkovej. Tá sa totiž v minulosti pýšila najhdlšími nohami na svete a bola nositeľkou aj Guinessovho rekordu. Alena navyše nemala problém pózovať aj bez podprsenky, kde jej plné prsia vynikli v "alobalovom" tope.

