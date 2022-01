Pred tým, ako sa Alena Pallová vydala, sa volala Manová. A ešte pred tým, ako sa z nej stala celebritná lekárka, sa zúčastnila súťaže Miss Universe SR 1999. O niekoľko rokov na to sa vydala za podnikateľa Patriciusa Palla, s ktorým má syna Patrika.

Alena Pallová so synom. Zdroj: instagram/alenapallova

Manželstvo jej však nevydržalo a v roku 2007 sa rozviedli. Napriek tomu majú stále korektný vzťah. Aj on, rovnako ako Alena, žije v Pezinku. Síce sa na spoločných akciách neobjavujú, keď prežíva ich syn nejakú dôležitú udalosť, vždy sa toho zúčastňujú spoločne a čas od času zverejnia aj spoločnú fotku v trojici. A vidieť aj to, že Patricius má so synom nádherný vzťah. Dôkazom toho sú aj ich nové spoločné novoročné fotografie. A akoby ani nestarol. Hoci mi pribudli šediny, je to stále poriadny sympaťák, ktorý podniká a pracuje ako podpredseda spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov.

Prečítajte si tiež: