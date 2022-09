Alena mala čo robiť, pretože s otázkami akoby sa vrece pretrhlo. Ženy chceli vedieť, odkiaľ má toľko luxusných outfitov, koľko párov topánok má doma, ale aj to, ako je možné, že je tak nesmierne štíhla. „Máte tip, ako skrášliť a zoštíhliť nohy? To je to, čo mi ide hlavou, keď vidím vaše fotky,“ zaujímalo mnohé ženy. „Aeróbne cvičenie, beh, pás, box a exilis často, veľa a dlho,“ odtajnila svoj recept Pallová. A čo je exilis? Technológia neinvazívneho tvarovania tela a napínania pokožky.

Celebritná lekárka Alena Pallová má dokonalé nohy. Zdroj: Instagram alena pallová

Prečítajte si tiež: