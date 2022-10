V Bratislave to tento víkend žije módou. V rámci trojdňovej akcie Fashion LIVE! sa v známom nákupnom centre predstavilo už viacero zvučných návrhárov. Čerešničkou na torte bol v sobotu večer Boris Hanečka. Jeho šou mala začať presne o 21:00. Hostia v sále už netrpezlivo čakali, no návrhár si zrejme povedal, že na dobré sa čaká a s prehliadkou meškal 40 minút. A potom to vypuklo!

Druhý deň zo série módnych prehliadok pod názvom "Fashion LIVE!" v Bratislave. Na snímke Denisa Klimo Dvončová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Po móle sa najprv prešli sporo odetí páni, ktorí pripomínali lovcov z doby ľadovej. Dokonca, na chrbtoch niesli obrovské ruksaky, akoby sa práve vracali z Rysov. Potom však prišla skutočná ,,podívaná." Na mólo vyslal modelky so žehliacimi doskami na chrbtoch a s karimatkami. Počas chôdze im však kovové konce z dosiek udierali do hláv, čo pôsobilo mimoriadne komicky. Móda ale nepozná hranice a ako sa hovorí: Nová doba, budú sa nosiť žehliace dosky!