Baron sa tesne po Vianociach stretol v ringu s raperom menom Frayer Flexking. Drsný farmár, ktorý sa v šou neraz vyhrážal Fifovi a častoval ho nechutnými urážkami, však dostal poriadnu nakladačku. Pred týmto stretnutím sa však vrátil aj k účasti vo Farme. „Je to pre mňa uzavretá kapitola, takže poviem, ako to bolo. Markíza sa vyjadrila, že ma vyhodila, ale v skutočnosti som nebol vyhodený. Celé to bolo tak, že som na Farme žiadal o akútne ošetrenie lekára, pretože som mal zranené rameno. Natiahol som si ramenný väz a potreboval som ísť do nemocnice. Mal som zápal. Celé dni mi dávali lieky, mával som aj obstreky ramena, ale nechceli ma odviesť do nemocnice, lebo vedeli, že doktor by mi po vyšetrení nedovolil pokračovať v súťaži. Vravel som im do vysielačky, že končím. Oni mi neskôr vraveli, nech si teda pobalím veci. Konflikt na Farme, ktorý vznikol s Filipom, im nahral do karát a rozhodli sa, že to využijú a povedia, že ma vyhodili, aby to bolo atraktívnejšie,” priznal dávnejšie pre Refresher.

Baron v šou Farma. Zdroj: TV Markíza

Výbušný Baron mal však len nedávno dôvod na úsmev. Druhýkrát oženil. Jeho vyvolenou sa stala sympatická Nikola. Určite však poznáte aj jeho exmanželku. Účastníčka Miss Universe SR 2013 Andrea, ktorá čelila porno škandálu na slávnom bielom gauči. Radosť mu ale dlho nevydržala. Bývalý farmár mal totiž nehodu a jeho auto skončilo rozbité. ,,Dobré ránko, som rád, že žijem," napísal k fotke svojho rozbitého luxusného auta. Z fotiek je jasné, že do seba narazili dve autá - biele Barona a sivé, ktoré ostalo omnoho viac zdemolované. Našťastie, nikomu sa nič vážne nestalo.