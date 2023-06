Pamätáte si na Mira Šmajdu (34), čo sa v roku 2009 prebojoval do finále SuperStar? Do mladíka sa vtedy zamilovali azda všetky fanúšičky. Dnes je z neho vypracovaný... záhradník.

Kto by to bol povedal, že je to už 14 rokov, keď Miro Šmajda zažiaril v speváckej šou SuperStar, v ktorej získal druhé miesto, za víťazom Martinom Chodúrom. V tom čase mal mladík so širokým úsmevom a s dlhými blond vlasmi imidž romantického rockera. Dnes by ho viaceré jeho obdivovateľky možno ani nespoznali – už pár rokov sa pýši svalnatým telom a po dlhých vlasoch ani stopy. A dokonca sa dal na pestovanie zeleniny. Na Instagrame sa pochválil videom, čo všetko pestuje. Na kameru ukázal, ako sa darí jeho zeleru, šalátu, paradajkám, a dokonca možno vypestuje aj melón...

Miro Šmajda Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYmtYieNAe6/

„I papriky. Na to, že nie sú v skleníku, tak to je normálne dobrá p*del, to som nečakal, že nám to takto vylezie,“ radoval sa na videu, na ktorom pyšne prechádzal svojou plantážou hore bez, a tak opäť predviedol svoje vymakané telo.