Na pondelkovej výstave na Bratislavskom hrade nechýbal nielen predseda parlamentu Boris Kollár ale aj bývalý politik Václav Mika. A práve na čerstvom dvojnásobnom otcovi bolo vidieť, že mierne pochudol. Žeby sa nechal inšpirovať nejakými novými a drastickými diétami?

Václav Mika s rodinou. Zdroj: instagram

“Žiadne diéty. Dynamicky život a rodinka s doma deťmi. Je sa čo obracať ale to potešenie a radosť za to stojí”, reagoval Mika, ktorý má doma okrem priateľky Kristíny, dve dcérky. Treba ale uznať, že mu to v ten deň pristalo.