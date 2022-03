Zdeněk Valent sa do povedomia divákov dostal vďaka poslednému ročníku šou Farma. Pred kamerami priznal, že istý čas bol bezdomovec a mal aj problémy so zákonom. V nedávnej reportáži Televíznych novín opäť prekvapil. Rozhodol sa totiž odísť bojovať na Ukrajinu.

Keď na Ukrajinu minulý týždeň zaútočili ruské vojská, mnoho Ukrajincov, ktorí pracujú na Slovensku, sa okamžite zbalili a rozhodli sa odísť brániť svoju vlasť. Zbrane do ruky sa však rozhodol chopiť aj bývalý farmár Zdeňek Valent. A neodrádza ho ani to, že za službu v cudzom vojsku sa môže dostať až do väzenia. On chce bojovať!

Zdeněk sa zúčastnil aj reality šou Farma. Zdroj: tv markíza

Možné je to však len vtedy, ak mu prezident Českej republiky Miloš Zeman udelí výnimku. Exfarmár na ňu však nečakal a vycestoval na Ukrajinu. „Potrebujú pomoc a ja, keď môžem a viac-menej nemám čo stratiť, tak radšej pôjdem pomôcť ľudom, zapísať sa do armády a bojovať za Ukrajinu,“ povedal Zdeněk v Televíznych novinách. Za takéto konanie však môže dostať až 5 rokov väzenia. „Som pripravený čeliť tomuto stíhaniu, a pokiaľ pán prezident nedá nejakú výnimku, tak som ochotný tu zostať,“ pokračoval. Bojovať chce napriek tomu, že s tým nemá žiadne skúsenosti. „Hlásil som sa do vojenskej služby ako strelec, ale nezobrali ma skrz psychotesty, ktoré som nespravil, a mal som problémy aj so zákonom v tom čase,“ dodal Zdeňek z Užhorodu.

