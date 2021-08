Lukáš Stanislav sa však na statku neukáže v roli súťažiaceho či návštevy, ale člena štábu. Divákom bude na sociálne siete prinášať zaujímavosti a pikantérie zo zákulisia. „Mojou úlohou bude sprevádzať fanúšikov niečím, čo tu doposiaľ nebolo – zákulisím nakrúcania priamo z Farmy. Na túto úlohu sa nesmierne teším. Diváci uvidia opäť niečo nové a ja môžem byť toho súčasťou,“ vyjadril sa bývalý farmár.

Lukáš Stanislav počas Farmy. Zdroj: tv markíza

Lukáš bude členom štábu a tak ako ostatní nemôže byť v osobnom kontakte so súťažiacimi. Na predchádzajúcu sériu spomína v dobrom a podľa vlastných slov potom, ako ju sám prežil, nabrala u neho táto šou úplne iný rozmer. „Pozerať sa na ďalšiu sériu z pohľadu človeka, ktorý si to celé zažil, je extrémne zaujímavé. O to zaujímavejšie bude pozerať sa na Farmu reálne na pľaci spoza kamier,“ dodal Lukáš, ktorý tvorí stále pár s víťazkou Xéniou.