,,Môj Rok 2023 bude o prekonávaní seba a svojich strachov! Tento rok som si povedal, že spravím veci, ktoré som chcel celý život spraviť, ale nenabral som na ne odvahu, alebo ma niekto od nich odhovoril. Bude to rok plný výziev. Každý mesiac spravím jedno video na môj YouTube kanál - Luky Stanislav, kde prekonám niečo, čo mi vyvoláva strach, alebo som to doposiaľ v živote nespravil a chcel som spraviť,” napísal k videu, na ktorom sa premenil na peroxidového blondiaka. ,,Ako ten pán z reklamy na lieky na prostatu. Len nech si Xenka nedá červené šaty a ty ju nechytaj za zadok,” odkázala mu fanúšička Irena. Sekne mu to podľa vás?

Lukáš pred premenou. Zdroj: Instagram lukas.stanislav

