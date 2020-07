Robo Mikla mal vždy prudkejšiu povahu a už počas súťaže ho sprevádzali viaceré škandály či problémy. Krátko po šou sa oženil, no keďže mu manželka prišla na nevery, prišiel búrlivý rozvod. Spevák sa okrem toho nikdy netajil tým, že mal problémy s alkoholom. Situácia bola natoľko vážna, že sa rozhodol radikálne zmeniť život a pred rokmi odišiel do Ameriky. Tam dokonca stretol druhú manželku, no aj s tou sa rozviedol. ,,Dôvodom bol môj odchod na Slovensko a jej záujem ostať v Štátoch,“priznal nám Mikla s tým, že nešlo o Američanku, ale Slovenku.

Takto vyzeral spevák pred rokmi. Zdroj: Archív

Keď sa vrátil na Slovensko, stal sa z neho nový človek. Začal pomáhať závislým ľuďom a venoval sa aj tvorbe pre deti. No a v súčasnosti žije v Žiari nad Hronom so svojím otcom a už na prvý pohľad je jasné, že sa poriadne zmenil. Bývalý superstarista síce nikdy nebojoval s nadváhou, no teraz schudol tak drasticky, že v tvári akoby to už ani nebol on. Čo sa deje? „Diétu som nedržal. Sú to dva roky zanedbaného zdravotného stavu,“ povedal nám Robo, ktorý schudol 28kíl a dnes sa živí aj roznášaním obedov miestnym seniorom. Na hudbu však rozhodne úplne nezanevrel.