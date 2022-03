Pauhofovú spojila s Maštalírom v roku 2003 láska k divadlu. Spoločne im to klapalo osem rokov, no nakoniec sa rozišli. Dvojica si vraj prešla viacerými krízami a vzťah napokon nedokázali zachrániť. Dodnes sú však dobrými kamarátmi a pravidelne sa spolu objavujú aj vo filmoch či na divadelných doskách. Najnovšie si zahrali v pokračovaní filmu Šťastný nový rok.

Premiéra filmu “Šťastný nový rok 2”. Hlavné postavy stvárnili Ján Koleník a Táňa Pauhofová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Na pondelkovej premiére ani jeden z nich nechýbal. Ešte pred začiatkom, ako chodili hostia do kinosál, trávili čas spoločne – a nielen to! Tomáš Maštalír si zobral od organizátora pukance a spolu s Táňou a jej mladším manželom Jonatánom Pastirčákom veselo debatovali. Bolo na nich vidieť, že si veľmi dobre rozumejú, a aj keď sú Táňa a Tomáš bývalí partneri, je to v poriadku a nikomu to neprekáža. Dokonca bolo na ich tvárach vidieť aj úsmevy. No keď hercovi dorazila manželka Kristína, nechal mladomanželov, ktorí mali svadbu ešte len minulý rok koncom leta, radšej osamote a venoval sa už len svojej láske.

