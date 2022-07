Tomková pôsobila v Markíze do roku 2004. Z obrazoviek však potom zmizla a na spoločenských akciách sa objavovala už iba sporadicky. Po odchode z televízie si založila vlastnú agentúru a kedysi tvorila pár s exmarkizákom a exministrom kultúry Danielom Krajcerom. Helena však definitívne zbohom kamerám nedala. Na jar 2021 sa vrátila do RTVS. Tam už vyše roka moderuje magazín Peniaze. S odborníkmi i so známymi osobnosťami hľadá odpovede na otázky zo sveta peňazí.

Štvrtý deň bratislavských módnych dní Jeseň 2019 v jednom z bratislavských kostolov. Na snímke Helena Tomková. Zdroj: EMIL VAŠKO

„A že s Peniazmi nie je zábava,” napísala nedávno Tomková na svojom Instagrame a priložila aj zábery z nakrúcania svojej relácie. A pri tej poslednej pred letnou pauzou mala aj posilu v zákulisí. A tou nebol nik iný, ako jej syn Daniel. Toho má s expartnerom Danielom Krajcerom a v októbri oslávi už 14 rokov.