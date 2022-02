To, že sa manželstvo Taťány Kuchárovej (34) a Ondreja Gregora Brzobohatého (38) rozpadlo, nie je pre nikoho novinkou.„Máme už vlastné životy, od augusta viacmenej žijeme každý sám,“ prezradil v decembri 2021 pre Showtime TV Prima Ondřej, ktorý nikdy verejne súkromie nerozoberal. Napriek tomu však bola Taťána riadne zaskočená, keď jej manžela na začiatku decembra načapali fotografi v objatí tanečnice Zuzany Pilnej. Relácia Showtime televízie Prima začiatkom februára priniesla exkluzívnu informáciu, že podľa ich zdrojov už Taťána mala podpísať aj rozvodové papiere.

Tatiana Kuchařová sa s manžeľom Ondřejom rozvádzajú. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZHdxwqDUrK/

Vyzerá to tak, že Táňu táto udalosť poznamenala nielen citovo, ale určite aj finančne. Aktuále na svojom profile na sociálnej sieti propaguje rôzne produkty a pôsobí to, akoby brala každú spoluprácu, s ktorou ju oslovia. Odporúča nielen vysávač, ale aj jogurty, kozmetiku, spodnú bielizeň a množstvo ďalších vecí. Jej fanúšikovia z toho nie sú príliš nadšení. No nikto nevie, v akej je Kuchařová situácii. Ona sama určite dobre vie, čo robí a aj prečo to robí. Veď ako sa hovorí, účty sa samé nezaplatia...