Rebeka, ktorá z Farmy vypadla za poriadne nepríjemných okolností, sa na statku pýšila najväčšími perami. Diváci si však od začiatku neodpustili komentáre, že tento zákrok jej dosť zbabrali, pretože opuchnuté mala aj časti pod ústami. Dokonca aj farmár Vladko sa na jej adresu viackrát vyjadril. ,,Ja keď som zbadal Rebeku ráno, tak to bolo fu... Hrozne opuchnutá tvár a ešte keď má tie implantáty, tak to ešte viac napuchne. Niečo strašné. Ako pekné dievča, nechápem, čo jej chýbalo. To asi pre takých chlapov, ktorí žijú len v noci, samé bary, reštaurácie a cez deň ju ani neuvidí. Načo to je? Zbytočne ostane s pokazenou tvárou,“ komentoval ju Vladko.

Andrea Járová v čase Farmy v roku 2011. Zdroj: Instagram



Čo sa však týka bývalých farmárok, rozhodne najväčšou premenou prešla Kristi Dali. Jej švajčiarsky ex Paul mal na ňu ťažké srdce a bez akéhokoľvek zľutovania zverejnil jej fotky, ako vyzerala pred plastikami. ,,Takto začínala moja ex Kika kariéru v Blave v Clube Carat...“ napísal vtedy k záberom, ktoré zachytávajú rozkročenú ženu s odhalenými prsiami a lonom, ktoré prekrývajú len ruky.

Zväčšiť pery a prsia si však nechala aj Lula Gachulincová a veľkou premenou prešla aj prvá víťazka Farmy Andrea Járová.

Mohlo by vás zaujímať: