Pavlína Pořízková (58) je bývalá topmodelka, ktorá sa v roku 1988 ako tvár značky Estée Lauder stala jednou z najlepšie platených modeliek sveta. Ako 9-ročná odišla žiť s rodičmi do Švédska až napokon skončila v Amerike. Nedávno zavítala na Slovensko. V rozhovore nám prezradila, že modelkou nikdy nechcela byť, aj to, kto je jej novým priateľom.

Na trhu je vaša nová kniha s názvom „Bez filtra”. Čo vás viedlo k jej napísaniu?

- To nebol môj nápad. Bývalá manželka Arnolda Schwarzeneggra Maria Shriwer ma v jeden deň zavolala, že chce urobiť tri knihy. Je fanúšička môjho Instagramu a požiadala ma, či nenapíšem knihu. O všetkom – o láske, o tom byť sama, o depresii, čo to znamená byť staršou ženou. A mňa to zaujalo. Dala mi na to tri mesiace. Bol to krátky čas, ale napísala som to (úsmev).

Boli ste prvá modelka zo strednej Európy, ktorá sa v roku 1984 ocitla na titulke prestížneho magazínu Sports Illustrated. Ako si na to spomínate?

- Nikdy som nechcela byť modelkou, čiže ani toto nebolo mojím snom. Hovorila som si, že som mala šťastie a vážila som si tú možnosť, že som to mohla robiť. Bola som profesionálka, nikdy som nebola tá hlúpa modelka, čo sa jej nechce. No práca modelky ma nikdy nejako nezaujímala, ani oblečenie (smiech).

Napriek tomu ste kedysi bola jedna z najlepšie platených modeliek sveta. To je dosť paradox...

- Vždy som chcela písať. Som archeologička, chcela som cestovať po svete a písať – to je to, čo ma najviac bavilo. Modeling ma nenadchol až tak, ako by mal.

Zažili ste aj nejaké temné stránky modelingu? O modelkách sa traduje, že často hladujú, majú divoké večierky...

- Keď máte 20 rokov, môžete robiť všetko. Opijete sa a stále vyzeráte dobre. To robil každý. V 58 rokoch to už nemôžem robiť.

Rok 1989: Pavlína Pořízková v miliónovej kampani pre značku Estée Lauder. Zdroj: archív

Ste bývalá topmodelka. Ako vnímate dnešné modelky, ktoré sa vylepšujú rôznymi filtrami?

- S filtrami mám problém, preto som napísala aj knihu Bez filtra. Na mojom Instagrame ich nikdy nepoužívam. Je to lož, ktorú nemám rada, som až príliš úprimná. Pre mňa, čo najviac znamená, sú kamaráti, ktorým môžem veriť. A beriem to ako zodpovednosť, že ľudia mi môžu veriť. Chápem tomu, keby som mala 12 rokov, tiež by sa mi to páčilo. Môžete byť princeznou, atď… Dnes to však príliš zasiahlo do našich životov. Je to veľmi sociálne nezdravé.

V zime ste nafotili titulku pre švédske vydanie Vogue – bez retuše. To je nejaký unikát, nie? Prečo ste sa takto rozhodli?

- Áno, všetky fotky sa totiž upravujú. Bol to aj nápad fotografa. Povedala som, že by to bolo skvelé, a tak aj bolo. Bolo to síce trošku bláznivé, lebo sa hanbím, ako vyzerám. Lebo všetci sú vždy pekne upravení na fotkách.

Máte krátko pred 60-kou. Ako sa zvyknete o seba starať?

- Jem zdravo. Dodržujem Intermittent fasting. 16 hodín nejem a 8 hodín jem. Niekedy si však dám aj sviečkovú, vepřo, knedlo zelo, či palacinky.

Ako sa udržiavate vo forme po estetickej stránke?

- Nerobím nič extra, okrem laseru, čo by mal vytvárať naturálny kolagén. Bola som na tom párkrát, ale nevidím výsledok. Možno to funguje, ale ja to nevidím. Keď si kúpim krém s retinolom, myslím si, že to funguje (smiech). Krémy milujem, ale viem, že nič nerobia. Jediné, čo pomáha, sú krémy s SPF, len ich treba používať od mladosti. To vám povedia aj dermatológovia, že sú to jediné dve veci, ktoré na pleť pomáhajú – SPF a retinol.

Čomu sa aktuálne venujete? Ste ešte modelingovo aktívna?

- Je toho dosť. Ale práce od začiatku roka, za ktoré som dostala zaplatené, je, že nula (smiech). Vogue vám napríklad zaplatí za titulku 100 dolárov. Magazíny nikdy neplatili za fotenie.

Všimla som si, že ste tu s priateľom. Kto to je?

- Áno, prišla som s priateľom Jeffom. Sme spolu od februára. Je to filmový producent z Los Angeles, písal scenáre aj pre Priateľov či Zúfalé manželky. Zoznámili sme sa cez zoznamku. Je nám spolu super, som šťastná. Často cestujeme. A Bratislava sa nám veľmi páči. Chystáme sa aj do Česka, aj na festival do Karlových Varov.



