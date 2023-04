Je to už vyše 12 rokov, čo Mirka Kosorínová účinkovala v obľúbenej tanečnej šou. Jeden ročník tvorila súťažný pár s moderátorom a zabávačom Števom Skrúcaným a iný rok so spevákom Tomášom Bezdedom. V súkromí tvorila dlhých osem rokov pár s tanečníkom Matejom Chrenom, ktorý sa počas toho, ešte ako boli spolu, dal dokopy s Elenou Podzámskou. Dvojica si padla do oka počas toho, ako herečka súťažila v Let´s Dance.

Mirka Kosorínová Zdroj: Michal Šebeňa

Nasledoval rozchod, blondínka odišla do Anglicka, neskôr sa vrátila a spoznala partnera, s ktorým má syna Michala (6) a v roku 2020 sa stala dvojnásobnou mamou. O jej druhom tehotenstve vtedy tušil iba málokto, keďže Mirka sa z verejného života stiahla. V piatok sa ukázala v Teleráne, kde rozprávala o tanečných aktivitách. Mirka, ktorá kedysi mala dlhšie blond vlasy, má dnes krátky účes a viacerí ju nespoznávali.

