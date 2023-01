Že s ňou niečo nie je v poriadku, zistila Markéta Konvičková vďaka jasnému signálu - začali jej vypadávať vlasy. Najprv to pripisovala stresu, no neskôr gynekológ odhalil vzácny druh nádoru. Ten jej odstránili a až potom verejne priznala, že bojovala so zákernou chorobou. Pridala fotku v parochni a opísala neľahký priebeh ochorenia. Spomínala na obdobie, počas ktorého bola opuchnutá, trápila sa so silným akné či vypadávaním vlasov a ľudia jej nadávali do príšer.

Markéta sa spolu s partnerom tešia z malej dcérky Amálky. Zdroj: Instagram marketakonvickova

Negatívne správy nahradili časom tie najkrajšie – Markéta sa zasnúbila a oznámila, že so snúbencom čakajú vytúžené bábätko. Po týchto radostných udalostiach a vďaka dobrej fyzickej, ale aj zdravotnej kondícii nadobudla pocit, že je definitívne vyliečená. Opak je však pravdou a speváčkin boj pokračuje aj naďalej. „Mám ju stále. Len je už konečne pod kontrolou, tak uvidíme, na ako dlho“, priznala. Avšak o tom, že liečba je skutočne nielen účinná, ale aj podchytená, svedčia jej posledné fotografie. Spolu s rodinkou si užíva „biele pláže, čisté more, skvelý servis a predovšetkým pokoj“. Túto „odmenu“ si dopriali v exotickom Ománe. Speváčka sa aj takto snaží podporiť všetky ženy, ktoré bojujú s podobnými problémami.