Havlová pred týždňom zverejnila fotku, na ktorej má nohu v dlahe. „Únava, veľa práce, málo spánku a je to tu. Zlomenina v členku,“ zverila sa vtedy herečka na Instagrame a opísala aj to, ako sa jej to stalo. Zranenie sa jej paradoxne prihodilo na moste v Prahe, ktorý dal kedysi zo súkromných peňazí postaviť jej muž – niekdajší český prezident Václav Havel († 75). Dagmar sa z nešťastia bude zotavovať niekoľko týždňov. Jej pravú nohu „zdobí“ čierna ortéza a herečka sa musí presúvať pomocou vozíčka. Fotku zverejnila fanúšikom na sociálnej sieti.

Herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ciqi2LQMXo-/