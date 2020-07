Dagmar Havlová to nemala po boku Václava Havla ľahké najmä preto, že sa za miláčika národa vydala 4. 1. 1997, asi rok po tom, ako na rakovinu zomrela jeho prvá manželka Oľga. Ako prvá dáma zavesila herectvo na klinec, ale vrátila sa k nemu, keď už bol Havel mimo funkcie. Po jeho smrti v roku 2011 sa na herectvo vrhla opäť, okrem toho sa naplno venuje charite a je aktívna aj na sociálnej sieti. ,,To je spomienka na minuloročnú jeseň. Kaktusové zátišie. Krásný letný podvečer, moji milí,“ napísala Dagmar k spomienkovej fotke, na ktorej nemá ani štipku mejkapu, no aj bez líčidiel vyzerá fantasticky.

Dagmar Havlová na archívnej fotke s manželom Václavom. Zdroj: instagram

