Napriek tomu, že expartneri Martina a Martin si po tom, ako sa rozišli, nevedeli prísť na meno, ich vzťah sa po čase unormálnil. „Sme spolu v pravidelnom kontakte, pretože si beriem Martinka a snažím sa s ním tráviť čo najviac času,“ prezradil nám pred rokmi Nikodým. No a zatiaľ čo moderátor Milujem Slovensko nemá v súkromí až také šťastie na ženy, keďže by mal byť stále bez oficiálnej partnerky, jeho ex Briatkovej sa v láske darí. Martina má totiž nového partnera. Ten to zverejnil na sociálnej sieti, keď si zmenil svoj status na „vo vzťahu“ s Martinou Briatkovou. Ide o istého pána menom Miloslav.

Martin Nikodým Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChItBFEKh-k/