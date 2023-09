Už je to nejaký čas, čo Adriana všetkých prekvapila veľkou životnou zmenou, ktorou bolo presťahovanie sa do susedného Rakúska. Zmenila prácu, bývanie a život, a to všetko kvôli láske! Po dlhých rokoch odišla z televízie za priateľom Christianom a presťahovala sa k nemu do Rakúska. Dvojica si tam prerobila dobový kaštieľ na penzión a Adriana žiari spokojnosťou. "Každá snaha prináša ovocie, niektoré dozrieva pomalšie, ale potom o to sladšie chutí," napísala k fotografii z penziónu. Adrianin partner Christian je Rakúšan, ktorý sa venuje IT oblasti a stretli sa v Teleráne.

Adriana Poláková aj so svojimi deťmi v kuchyni Telerána. Zdroj: Instagram/adriana_polakova

Najnovšie sa pochválila ďalšou nádhernou správou a pre Markízu prezradila, že sa zasnúbila! „Bol to deň ako každý... Nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo chystá. Najprv prišiel s kyticou ruží, ale keďže mi bežne len tak donesie kvety, stále som nič netušila. A vtom si pokľakol a vytiahol z vrecka prsteň. Keď som sa spamätala zo šoku, povedala som áno.“ Pripájame sa ku gratuláciám a šťastnému páru želáme len to najlepšie!