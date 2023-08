Adriana Poláková ešte na jeseň 2019 prekvapila výrazne chudšou postavou a dokonalé krivky predviedla vtedy aj na módnej prehliadke, kde prítomným pánom doslova vyrážala dych. A nielen tým. Moderátorka totiž mala na sebe čierny priesvitný top bez podprsenky. V ten večer tak bola pastvou pre všetkých fotografov. Krátko na to sa ukázala na párty Markízy s bujným dekoltom. Najnovšie prekvapuje opäť. Svoje krivky vystavila v plavkách. No tentoraz sa zahrala na influencerku, ktorá chcela mať vydarenú fotku.

Adriana Poláková a jej nový účes. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CuG3fu9I7Ih/

„A nech mi nikto nevraví, že byť influencerom je ľahké, že to nie je robota. Minimálne dvaja ľudia musia makať, aby bola pekná fotka. Moja Lucka (dcéra, pozn. red.) a ja sme teda dokonalá dvojica. No uznajte. Urob mi pekné foto na Instagram a toto je výsledok. Fakt, že som sa snažila,” zverila sa Poláková na Instagrame, ktorá sa predviedla v celých čiernych plavkách. „Jedna z mála normálne sa správajúcich žien na sociálnych sieťach – prirodzená, na nič sa nehrá a ešte aj super vtipná. Mohli by ste, Adrianka, školiť začínajúce instagramové hviezdy… takto sa to robí,” odkázala jej jedna z fanúšičiek.

