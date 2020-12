Kvôli nepriaznivej situácii sa momentálne nekonajú žiadne spoločenské akcie. No módne dni v Bratislave sa vynašli. Tradičnú decembrovú prehliadku zorganizovali online cez internet.

Príchody OTO 2019 na fotke Soňa Štefková Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Na móle sa objavila aj modelka Soňa Štefková, ktorá sa v minulosti uchádzala o titul Miss Slovensko 2010. Síce nevyhrala, no rozbehla si aj tak celkom slušnú modelingovú kariéru. Počas online prehliadky predviedla viacero modelov a farebných rób. No už pri prvom pohľade na ňu bolo vidieť, že sa v tvári akosi zmenila a akoby to ani nebola ona. Ktovie… Možno za to mohlo svetlo a zlý účes, z ktorého jej trčali uši ako z Pána prsteňov, ale keď si pozriete jej staršie fotky, je tam skutočne výrazná zmena.

Prečítajte si tiež: