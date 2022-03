Romana Škamlová okrem práce trávi veľa času aj na sociálnej sieti, kde fanúšikov pravidelne informuje o novinkách zo svojho života a taktiež rada odpovedá aj na zvedavé otázky fanúšikov. Naposledy sa jej pýtali na metódy pri odstránení tetovania, na vrásky či ako sa ona stará o svoju pleť. Viacerých však zaujímalo aj to, aké najextravagantnejšie ošetrenie podstúpila. Vyzerá to tak, že autor otázky Romanu dobre pozná, lebo k otázke napísal: „Povedz to.” „Je to za mňa absolútne normálne. A je to bielenie a rejuvenizácia, čiže omladenie intímnych partií. Podľa mňa by to každá mala absolvovať po 30-ke,” vyšla s pravdou von.

Romana Škamlová prekvapila fanúšikov fotografiou bez make-upu! Zdroj: instagram/ @romanaskamlova

A čo je to rejuvenizácia?

Je to omladenie. Zvyčajne sa spája s omladením tváre, no existuje aj vaginálne omladenie. Výrazne pomáha ženám s uvoľnenými pošvovými stenami, inkontinenciou či suchosťou pošvy. Inovatívne rieši vaginálnu atrofiu. Zmení biologické hodiny vaginálneho tkaniva o vyše 10 rokov. Podstupujú ju však hlavne ženy po menopauze.