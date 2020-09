Niekdajšia letuška si s Júliusom Rezešom povedala áno v Paríži v roku 2008. Spolu majú syna Richarda a ten má už 11 rokov. 35-ročná mamina však stále dokazuje, že je sexi a svojimi prednosťami sa veľmi rada chváli. Rada pózuje nielen v bazéne, ale aj pred zrkadlom. Len nedávno poriadne prekvapila svojím outfitom na sociálnej sieti.

Bývalá misska Eva Rezešová Džodlová. Zdroj: Emil Vaško

V Košickom podniku sa odfotila pred zrkadlom, kde má na sebe čierny top a krátku sukňu. Pod prsiami to však vyzeralo ak, akoby tam mala otvor a brunetke tak vyčnievalo poprsie. No druhej strane to mohol byť len pásik telovej farby. Každopádne je to naozaj poriadne rafinovaný outfit, ktorý má v šatníku len asi iba máloktorá žena. Manžel Július musel byť v ten večer "nadšený", v čom si vyrazila jeho láska von...