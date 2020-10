To, že exmisska Magdaléna Šebestová (37) randí s novým mužom, sa prevalilo iba v lete. Ako však vychádza so svojím ex, Jánom Ďuricom (38), s ktorým má dcérku Ninu (5)?

Už počas vzťahu so Šebestovou v roku 2017 sa mal Ďurica stretávať s istou Bratislavčankou Gabrielou. Keď na to prišla bývalá misska, začali sa problémy v ich vzťahu. Dvojica to napokon nezvládla a v roku 2019 išla od seba. Futbalista dlho nezaháľal a už na začiatku januára 2020 sa objavil na Plese v opere s novou frajerkou. Expartneri však pre spoločnú dcéru na seba nezanevreli. „Jasné, komunikujeme spolu, máme spolu dieťa. Komunikácia je na normálnej úrovni a dúfam, že to tak aj zostane. Mám vyrovnané, pokojné obdobie, aj pracovné, aj súkromné, nechcem to zakríknuť,“prezradila nám Magda.

Exmisska Magdaléna Šebestová a Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu počas skúšania luxusného perlového náhrdelníka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

