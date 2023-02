Pri súťažiach krásy sme boli zvyknutí na prísne podmienky a ideálne miery 90–60–90. Toto všetko je dnes minulosťou a organizátori pripravili koncept, v ktorom sa sústredia na osobnosť dievčat. Na oficiálnom predstavení nových súťažiacich v bratislavskom hoteli, sa ukázala aj Sophia. Nás zaujímalo, ako jej výhra v súťaži zmenila život. „Súťaž mi zmenila život vo viacerých ohľadoch, pretože som vďaka tomuto projektu spoznala človeka, s ktorým som začala žiť. Našla som si priateľa. Tiež mi to otvorilo dvere do sveta modelingu a šoubiznisu. Môžem sa venovať tomu, čo som vždy chcela. Je to najmä svet krásy a rôzne spolupráce. Po Miss som tiež opustila školu,” priznala nám Sophia.

Sophia počas Miss Slovensko 2021. Súťažila s poradovým číslom 3. Zdroj: Matej Kalina

A ako vníma nový koncept súťaže? „Nevnímam to ako výraznú zmenu, pretože tieto pravidlá sa uplatňovali aj v predošlých ročníkoch, len o tom verejnosť nevedela. Nebolo to čierne na bielom. Keď sa o tom teraz vie, dievčatá to určite podporilo prihlásiť sa,” dodala.





Finalistky 26. ročníka súťaže Miss Slovensko sa spoločne predstavili médiám v priestoroch bratislavského hotela. Zdroj: MATEJ KALINA

Chcete sa tejto oblasti venovať aj v budúcnosti? "Chcem sa zdokonaľovať v tom, čomu sa venujem teraz. Tiež ma bavia videá a keďže môj priateľ je kameraman, učím sa aj s ním. No predovšetkým je to svet beauty a šoubiznis," potvrdila nám na záver.