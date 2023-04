Od momentu, keď sa novou posilou spravodajského tímu v Markíze stala sexi Silvia Juříková, na seba pútala pozornosť všade, kde sa dalo. Do terénu si obliekala obzvlášť vyzývavé outfity a keď sa objavila na nejakej párty, pánom pri pohľade na ňu tiekli sliny. A čo sa týka jej profilu na Instagrame, tam sa to len tak hemží sexi odhalenými zábermi a dráždivými pózami. V Markíze síce v roku 2019 skončila, no na ich akcie vždy rada zavíta. Už viackrát sa objavila na živom prenose šou Let´s Dance.

Silvia Juříková bývala redaktorkou Televíznych novín na Markíze. Zdroj: tv markíza

Keď ju však bývalí kolegovia zbadali, na prvý pohľad ju absolútne nespoznali! Silvia ešte viac schudla a v tvári je úplne zmenená. Je zjavné, že si dala zväčšiť pery a otázne je, či nemá na sebe aj ďalšie estetické úpravy ako napríklad zvýraznenie lícnych kostí. Alebo žeby len šikovný mejkap?

