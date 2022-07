Niekdajšia markizáčka Andy Timková (60) si nedávno zbalila kufre a odcestovala do Švajčiarska. Tam žije jej mladší syn Michal, ktorého tak po dlhom čase ukázala verejnosti.

Andy Timková kedysi patrila medzi najväčšie markizácke hviezdy. V Markíze moderovala Teleráno či Pevnosť Boyard. V roku 2006 však dala televízii navždy zbohom. Keď moderovanie zavesila na klinec, začala sa naplno venovať zdravej výžive a alternatívnej medicíne. Už dlhé roky žije po boku manžela, niekdajšieho kolegu Stana Pavlíka. Bývalá moderátorka aktuálne dovolenkuje vo Švajčiarsku. A prečo práve tam?

Andy Timková kedysi. Zdroj: Andy Timkova

Už niekoľko rokov tam totiž žije jej mladší syn Michal aj so svojou partnerkou. Rodinka sa tak po dlhšom čase stretla pokope a vyrazili si na krásny výlet do hôr. A Timková sa fanúšikom na Instagrame pochválila spoločnými zábermi, na ktorých je aj jej syn. Toho tak po dlhom čase ukázala verejnosti. „Michal je odborník na okuliare a šošovky, vyšetruje zrak. Je optometrista. Zvykne prísť tak raz za mesiac. Samozrejme, cez covid to bolo menej často. Veľmi rád sa sem vracia, miluje hory, aj tie vo Švajčiarsku,” prezradila nám Andy nedávno v rozhovore.

