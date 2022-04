Priezvisko Stropnický je vraj už len pre hanbu! „Áno, je to tak. Zmenila som si nedávno priezvisko,“ potvrdila Blesku scenáristka Lucia, ktorá sa vrátila k dievčenskému menu po otcovi Zdeňkovi Borovcovi († 69). Spôsob, akým Stropnický opustil ženu, s ktorou má rodinu, ju neprekvapil.

Ani tretie manželstvo Veroniky Žilkovej nevydržalo. Rozchod jej partner Stropnický oznámil spôsobom nehodným chlapa. Zdroj: archív publikácie Dělte dvěma - Veronika Žilková a Petr Macek

„Mne to urobil rovnako. Dovolenka, potom koniec. Ale už je to dávno. Mám svoj život, darí sa mi fajn a proti pani Žilkovej nič nemám,“ povedala Lucia. „Len mi napadlo, že takto by sa veľvyslanec správať nemusel. Mne je to už fuk, ale mojich detí sa správanie ich otca týka. Hanba,“ dodala. Stropnický opustil Luciu počas ich dvadsaťštyriročného manželstva dvakrát. Prvýkrát sa s Luciou rozviedol, keď sa zamiloval a odišiel k herečke Daniele Kolářovej (75), druhýkrát, keď ju vymenil za Žilkovú.

