V trojizbovom klasickom paneláku býva od smrti adoptívnej mamy Magdalény (†59) s adoptívnym otcom Michalom (77). Každý má svoju izbu, obývačka je spoločná. Po našom príchode Robo zahlásil: „Pohyb voľný,“ nás však najviac zaujímala jeho izba, z ktorej si z núdze cnosť urobil niečo ako bunker. Keď do nej vojdete, nič tomu, že sa v nej skrýva bunker, nenasvedčuje. Vľavo skrinky s akváriom, po pravej strane opäť skrinky. Dole v nich má peliešok pes Fredo (8), kúsok od neho schody, po ktorých sa vyštveráte na posteľ. No a pod ňou Robova pracovňa a zašiváreň v jednom. Tu má počítač a hudobné nástroje potrebné k práci. Je útulný, na rozhovor sme ostali v bunkri.

Spevák Robo Mikla v Žiari nad Hronom. Zdroj: EMIL VAŠKO

Po návrate z Ameriky, kde ste sa cítili naozaj šťastný, pretože ste odišli za svojou láskou, prestali piť a mali zamestnanie. Doma ste sa zamestnať neskúšali?

Joj, na túto otázku som veľmi citlivý, pretože ja som muzikant a chcem robiť muziku. Lepšia je už iba „a čo? Spievaš ešte ?“ ... akoby mi niekto vytrhol kus existencie. Preto som počas kovidu trpel tak ako všetci umelci, nebolo kde hrať. Je to šok, myslím, že som viacnásobne absolvoval traumu zo straty zamestnania, sociálnych istôt. Tri roky dozadu som chvíľu roznášal obedy pre Červený kríž.

Prečo ste prestali?

Skončilo to hlavne na chronickom zdravotnom stave, nohy mi odišli. Cez rok som bol na maródke. Padli mi priečne klenby v chodidlách. Genetika. A už som to nedával ani na hlavu. Bol som mimo, chaosil, nepodával výkon a absentoval. Tie nohy to doklepli. V horšie dni prejdem 500 či 1 000 metrov a bolí to. Keď sa rozchodím, rád prejdem so psom aj 5 km, lebo si na to zvyknem. Keď si ľahnem, zaspím, to sa rozleží, stuhne a potom ráno rozmýšľam, či pôjdem na vecko raz alebo dvakrát, lebo kým zleziem z tých schodov... Ani pravý palec nezohnem, hádže farby už cez rok, mal som ho narazený...

