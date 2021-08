Jopo moderoval hitparádu Deka od roku 1997 do roku 2000. Sekol s tým, keď mal 30. Stal sa producentom, začal zarábať vďaka eventom, reklame, no postupne to išlo dole vodou. ,,V čase, keď som sa s Glendou zoznámil, už som vedel, že môj mediálny, marketingový a komunikačný biznis ide na Slovensku do prdele. Videl som to už v roku 2010, že čoraz menej peňazí ide do reklamy a komunikácie či produkcií. Všetci začali šetriť a koruna sa zarábala ťažšie a ťažšie," priznal v rozhovore pre Vanity Fail Jopo, ktorý podniká na Kube.

Producent Jozef Jopo Poláček s exmanželkou Glendou. Zdroj: archív

Napriek tomu, že v biznise sa mu darí, v láske to až také ružové nemal. S Glendou, s ktorou má milovaného syna Joshuu, sa pred rokmi rozišli. Glenda ostala žiť na Slovensku a Jopo cestuje hore dole. Len nedávno prasklo, že Jopo sa na Kube zoznámil s ďalšou exotickou kráskou Elizabeth, s ktorou má dcérku a druhé dieťatko je na ceste.

POD JEDNOU STRECHOU Exmanželka Glenda, vľavo, a Elizabeth s deťmi strávili spoločný mesiac na Kube. Zdroj: Instagram

Keď sa Jopo pracovne zdržiava na Slovensku býva v luxusnom dome v Modre. Jedná sa u moderne zariadený dom s rozlohou pozemku 1 367 m2. K dispozícii má 6 izieb, 3 toalety, 3 kúpeľne či herňu. Jednotlivé miestnosti pôsobia prepychovo a nie je v nich núdza o kvalitný nábytok či luxusné spotrebiče. Ako sa nám podarilo zistiť, keď sa exmoderátor nenachádza na Slovensku, dom prenajíma. Dokonca bol tento dom už viackrát bol bol požičaný aj na filmárske účely.