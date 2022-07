Zuzana Hajdu (47) bola svojho času veľmi obľúbenou, no tiež aj kontroverznou tvárou spravodajstva televízie JOJ. V roku 2004 obleteli Slovensko fotografie, na ktorých si užívala v bazéne hore bez. Bývalá moderátorka bola kedysi často na titulkách novín a časopisov, no zrazu prišiel koniec. V roku 2006 opustila svet šoubiznisu, začala robiť delegátku v Egypte, kde stretla manžela Moustyho Mahmuda. A teraz sa vracia na obrazovky!

Zuzana má s manželom dve deti - dcéru Elissu a syna Adama. S Egypťanom Moustym žila striedavo v jeho rodnej krajine a na Slovensku. Keď sa ich dve deti dostali do škôlkarského veku, dvojica nadobro zakotvila vo Svätom Jure kúsok od Bratislavy. V roku 2019 si dokonca povedala, že ide rozbehnúť nielen nové podnikanie, ale s rodinou chcela aj opustiť Slovensko a s rodinou sa natrvalo odsťahovať do Egypta. Všetci však ostali žiť v dome neďaleko Bratislavy.

Zuzana Hajdu mala aj takéto odvážne zábery. Zdroj: Mário Gotti

Bývalá moderátorka pracovala v IT sektore, no pred dvomi rokmi začala robiť v istej pezinskej realitnej kancelárii. A okrem toho si užíva súkromný život mimo kamier. No zdá sa, že televízia jej predsa trochu začala chýbať. Hajdu sa totiž prihlásila do markizáckej kvízovej šou Na love! ,,Vy ste mi nejaká povedomá. Môžem vás odniekaľ poznať, však?” opýtal sa jej moderátor Viktor Vincze. ,,Možno aj hej,” reagovala Zuzana s úsmevom. ,,Teraz ste tu na Markíze, ako sa tu cítite?” vyzvedal ďalej. ,,Výborne, po toľkých rokoch fakt výborne. Je to tu krajšie, lepší ľudia,” pokračovala Hajdu, ktorá sa takmer vôbec nezmenila. No hneď v prvom kole zažila poriadne studenú sprchu. Správne odpovedala iba na dve otázky a pred Lovca išla iba s 500 eurami. Ako s tímom dopadne, uvidíte dnes podvečer na Markíze.

