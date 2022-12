Exmoderátorka pred 16 rokmi odišla z televízie a zmenila život kvôli manželovi, Egypťanovi Moustymu, s ktorým žila v jeho rodnej krajine. V roku 2009 priviedla na svet dcéru Elissu (13) a o rok nato syna Adama (12). Rodinka potom pendlovala medzi Afrikou a Slovenskom. Istý čas dokonca Zuzana žila na Slovensku, zatiaľ čo jej manžel pracoval v Egypte. Kríza však medzi nimi žiadna nebola, ako sa sem-tam šuškalo.

Zuzana Hajdu kedysi moderovala jojkárske správy s Braňom Ondrušom. Zdroj: tv joj

Keď sa ich dve deti dostali do škôlkarského veku, dvojica sa presťahovala do Svätého Jura neďaleko Bratislavy. Momentálne žijú na Slovensku. Zuzana, ktorá kedysi súťažila aj v reality šou Celebrity camp, sa občas pochváli súkromím aj na sociálnej sieti a inak to nebolo ani teraz. Blondínka zverejnila spoločnú fotku s mladším synom a s manželom Moustym. Toho tak ukázala po dlhšom čase. Roky síce pribúdajú, no obaja akoby sa za ten čas ani nemenili.