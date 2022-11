V 90. rokoch veru nebol na hudobnej scéne väčší fešák ako on. S dlhými blond vlasmi vyzeral fantasticky, a keď sa so svojimi hitmi postavil na pódium, dievčatá padali do mdlôb. Zrazu však Michal Penk (54) zmizol zo scény. V hre boli drogy.

V spomínaných časoch mal naozaj všetko. Bol veľmi dobrý klavirista, skladateľ aj spevák s hitmi. Kým sa vydal na sólovú dráhu, vyhral konkurz do skupiny Lucie. Tešil sa zo slávy, peňazí a obdivu žien. Jednou z jeho lások bola aj Iveta Bartošová (†48), ktorá ho opustila pre Ladislava Štaidla. Napriek tomu stál nohami pevne na zemi, bol veľmi príjemný a vzdelaný. Túto idylku zmenila nová veľká láska. Volala sa Ivana a splodili spolu syna Christophera (31).

Keď sa narodil, vzťahy medzi Michalom a Ivanou prešli výraznou zmenou. V roku 1994 sa rozišli a ona si našla nového priateľa, londýnskeho režiséra. Neskôr sa za ním do Veľkej Británie presťahovala. Opustený spevák sa vybral po zlých chodníčkoch. „Nechcel som byť doma sám a začal som chodiť na nesprávne miesta, a to bola chyba. V takých chvíľach cítite, že keby tam boli vaši rodičia, povedali by vám: Tak, a maž domov! Ja som to však neurobil a to bola chyba,“ povedal pred dvomi rokmi pre Blesk. Drogové peklo sa v jeho prípade ťahalo poriadne dlho, v roku 2015 ho dokonca celoštátne hľadala česká polícia. Kriminalisti ho chceli vypočuť, lenže on odmietol komunikovať. Prečo, nevysvetlil dodnes.

Michal Penk v časoch najväčšej slávy. Zdroj: ara

Priebežne sa k hudbe vracal a znova mizol. Päť rokov (1996 – 2001) sa systematicky ničil užívaním drog. Potom našiel cestu k Bohu, z ktorej znova zišiel a vrátil sa k drogám. Hral v českom muzikáli Michala Davida Traja mušketieri, skladal piesne pre seba i svojich kolegov, jednu dokonca pre Karla Gotta († 80), ten však na jeho ponuku nezareagoval. Penkove pokusy vrátiť sa na veľké pódiá napriek tomu dlho nevychádzali. Začína sa mu dariť až teraz, po neuveriteľných 27 rokoch. Blonďatého anjelika s dlhými vlasmi v ňom však už budete hľadať márne.