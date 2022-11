Potetovaná Rebeka, ktorá tvorí pár s bývalým farmárom Heňom, totiž už dlho nebola spokojná s výzorom svojho nosa, a tak sa rozhodla podstúpiť plastiku. Operoval ju chirurg v Banskej Bystrici. Po zákroku zverejnila aj to, ako po náročnej operácii vyzerá. Jej sledovatelia na sociálnej sieti pochopiteľne nič nevideli, pretože mala na sebe dlahu a leukoplasty.

Rebeka nebola spokojná so svojím nosom. Zdroj: tv markíza

V nedeľu sa však už nemohla dočkať, pretože v pondelok išla na kontrolu, kde jej mali nos konečne zbaviť prevezov a ona sa tak mohla prvýkrát pokochať novým nosom. Žiaľ, jej sledovatelia výsledok v pondelok nevideli. ,,Asi ste čakali fotku po kontrole, keď mi dá dole dlahu. Žiaľ, nebude. Nos nemám ešte v tom stave, v akom by som ho mala mať. Až za 3-4 mesiace ho budem mať komplet odpuchnutý a v takej verzii, v akej má byť," napísala Rebeka.

Rebeka s Heňom Zdroj: https://www.instagram.com/p/CUQc3t2IiGR/

,,Zatiaľ som sa zľakla samej seba, lebo to nevyzeralo byť vôbec podľa tej fotky, čo som obdržala po operácii. Úplne finálna verzia má byť do 6 mesiacov od operácie. Tak zahajujem čakanie," pokračovala. ,,Neznášam čakať, idem sa z toho zblázniť, ale nemám na výber. Už len to, že som musela teraz týždeň čakať, kým ho uvidím, mi dalo zabrať a mala som 100-krát nápad odlepiť si to sama doma," dodala so smiechom.