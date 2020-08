Extrovertná účastníčka šou Farma v roku 2013 Janka Kállayová má opäť problémy so susedmi. Po tom, ako sa jej jeden vyhrážal a chcel ju zbiť, si iný natočil kameru priamo na jej pozemok.

Blondínka už dlhší čas býva spolu s manželom Jakubom a so synom Jankom v Rajke. Najnovšie na svojho suseda zavolala políciu. Kameru mal totiž natočenú priamo na ich pozemok. Dospelo to až do radikálneho riešenia. Zavolala políciu.

Jana Kállayová sa zviditeľnila v markizáckej Farme. Zdroj: TV MARKÍZA

„Klopali mu policajti, neotváral dvere. Toto zažiješ, žiaľ, v Rajke, lebo tu bývajú sami „feťáci“, petržalské getto. Kamera zmizla po volaní maďarskej polície, čiže ma počul, ako telefonujem na tiesňovú linku. Tam mi pani všetko preložila a zavolala maďarských policajtov,“napísala Janka na sociálnej sieti

Prečítajte si tiež: