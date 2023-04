Giuliana s obľubou ukazovala do kamery holý zadok a servítku pred ústa si nedávala, ani keď opisovala svoj sexuálny život. V šou sa vyznamenala aj tým, že hoci bola najmladšia, alkoholu holdovala najviac a často to poriadne prepískla. Raz sa tak opila, že sa pomočila priamo na spiaceho Šimona.

Giuliana sa pretŕčala pred zrkadlom. Zdroj: TV Markíza

Keď po šou oslavovala sladkých 19 rokov, zverejnila fotky so svojimi kamarátmi. Alkohol tiekol potokom a bývalá farmárka zverejnila aj poriadne vulgárny záber. Jej kamarátka sa dala na štyri, dvihla si sukňu, otrčila zadok a vznikla fotka ako z porno filmu. Giuliana tento záber pochopiteľne zverejnila... ,,Aké šľapky, to si hneď sťahujem," napísal jej vtedy istý Píter. Vyzývavosť obľubuje Giuliana aj naďalej. Nedávno sa objavila na narodeninovej párty kamaráta Davida Keya, kde prišla nahodená v obtiahnutých latexových šatách. To však nebolo ešte nič. O pár dní neskôr spevák zverejnil ďalšie spoločné zábery, ako si aj s markizáckou nevestou Priscillou užívajú v podniku. No a Giuliana si na seba dala iba erotické negližé a tak krátku sukňu, že jej bolo vidno takmer všetko!