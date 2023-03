O tom, že si tmavovláska nikdy nedáva servítku pred ústa, sme sa presvedčili už počas minulého roka, keď v reality šou Farma perlila jedna radosť. Niektorí diváci ju označili za mladú a pochabú, ona však o sebe tvrdí, že má na veci „tretí pohľad” a vie odhadnúť, ako ju ľudia vnímajú. Práve preto jej nerobí problém byť taká úprimná. V nedávnom rozhovore s Oskarom Barami na YouTube porozprávala aj o tom, aké správy sa jej kopia.

Giuliana Santi (19) z reality šou FARMA oslávila len nedávno 19. narodeniny, no už teraz dostáva ponuky na sexuálne služby - eskort. Zdroj: instagram @gululumka

„Neprekáža mi to, niektoré sú aj dosť zaujímavé. Raz mi prišla ponuka robiť sexi hostesku. Nad tým som aj rozmýšľala, myslela som si, že budem len pekne oblečená a chlapi ma budú obletovať, možno by som roznášala nejaké drinky. Vykľul sa z toho obyčajný eskort, škoda.” Následne však dodala, že vďaka tejto ponuke ju kontaktoval istý štyridsiatnik, ktorý jej za občasné sexuálne služby a pravidelné stretnutia ponúkol slušnú pravidelnú mzdu.

„Rozmýšľala som nad tým, ono to nie je zlá ponuka, päťkrát do mesiaca sa s niekým vyspať a potom žiť na vysokej nohe. Ale keď som sa dlhšie zamyslela, musela som to nakoniec odmietnuť. Keby sa fakt chcel len stretávať, chodiť na večere a tráviť spolu čas, to by mi neprekážalo. S takýmito ponukami ma môžu osloviť, to by som brala,” dodala rázne temperamentná Talianka.

